Európsky automobilový priemysel sa po brexite obáva zdražovania

Brusel/Londýn 30. apríla (TASR) - Európsky automobilový priemysel sa po vystúpení Británie z Európskej únie (EÚ) obáva nárastu nákladov.uviedla generálna tajomníčka zväzu dodávateľov Clepa Sigrid de Vriesová.Podniky v automobilovom priemysel sú cezhranične úzko previazané, upozornil generálny tajomník zväzu európskych výrobcov áut Erik Jonnaert. Podľa údajov ACEA sa jedno vozidlo skladá približne z 30.000 komponentov, ktoré sa vyrábajú a montujú v rozličných krajinách.Zavedenie ciel v obchode medzi Britániou a zvyšnými štátmi EÚ by preto pocítili aj motoristi. Kontroly tovaru na hraniciach a rozdielne prepisy sa môžu prejaviť aj na cenovkách.Británia by mala vystúpiť z Únie na jar v roku 2019. Dovtedy sa obe strany musia dohodnúť na budúcich odchodných podmienkach.Zo zvyšných štátov EÚ sa vlani do Británie vyviezlo 2,4 milióna vozidiel v celkovej hodnote 42 miliárd eur, čo zodpovedá približne 31 % celkovej hodnoty exportu. Z Británie do EÚ sa vyviezlo 909.000 vozidiel v celkovej hodnote asi 16 miliárd eur, čo predstavovalo 43 % objemu exportu.