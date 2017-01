Európsky deň na ochranu osobných údajov si pripomíname od roku 2007

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Bratislava 27. januára (TASR) - Európsky deň na ochranu osobných údajov (European Privacy Day), pripadajúci na 28. januára, má obyvateľom Európy pomôcť pochopiť, ktoré ich osobné údaje sa zbierajú a spracúvajú, prečo k tomu dochádza a aké sú ich práva v tomto procese. Uviedla to Rada Európy (RE) na svojej webovej stránke pri príležitosti Európskeho dňa na ochranu osobných údajov.Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri príležitosti tohto dňa pozýva do svojich priestorov v piatok 27. januára na konzultácie v čase od 09:00 hod do 13:00 hod.Európsky deň na ochranu osobných údajov zorganizovala Rada Európy prvýkrát v roku 2007. Právo na ochranu osobných údajov predstavuje jednu z podmienok na plné uplatňovanie ďalších základných práv, akým je napríklad právo na slobodu vyjadrovania či právo na slobodu svedomia. Preto RE v roku 2007 pripravila Európsky deň na ochranu osobných údajov.Odvtedy sa tento deň pripomína na celom svete, aj v krajinách mimo Európy, napríklad v USA aj Kanade pod názvom Data Privacy Day (Deň ochrany osobných údajov).Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov, známy pod názvom Dohovor 108, sa považuje za základný kameň vzťahujúci sa na súkromný život a ochranu osobných údajov v Európe. Podpísaný bol 28. januára 1981 v Štrasburgu. Problematika ochrany osobných údajov má byť stredobodom záujmu každého jednotlivca - na pracovisku, v styku s úradmi, v zdravotníctve, pri cestovaní i pri surfovaní na internete.Dátum 28. január dáva občanom Európy príležitosť, aby sa informovali o všetkom, čo sa týka ochrany údajov a o svojich právach v tejto problematike.Otázky súvisiace s ochranou údajov, aj v cezhraničnom priestore, sú neustále aktuálne v dennom živote človeka - pracovnom, na úradoch, keď si kupuje tovar alebo službu, keď cestuje, alebo keď na internete otvára jednu stránku za druhou. Mnohí obyvatelia EÚ sú málo oboznámení s otázkou ochrany údajov a nepoznajú svoje práva.Preto sa počas 28. januára v celej EÚ majú organizovať podujatia, na ktorých by organizátori podnietili verejnosť, aby sa viac zaujímala o danú problematiku. Ľudia by sa mali informovať o dobrých praktikách, súvisiacich s ochranou údajov, aby vedeli v plnej miere a účinne využívať svoje práva.Európsky deň na ochranu osobných údajov by preto mal byť osobitnou príležitosťou pre každého občana EÚ, aby sa viac zaujímal o ešte stále málo známu stránku každodennosti - o ochranu osobných údajov.Zároveň je 28. január možnosťou pre profesionálov pracujúcich v tejto oblasti, aby sa stretli s ľuďmi a vysvetľovali im, na čo si dávať pozor, prípadne ako sa v určitých situáciách zachovať.Na Slovensku sa problematika ochrany osobných údajov upravuje zákonom. Dozor nad ochranou osobných údajov na Slovensku vykonáva v zmysle zákona Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom v Bratislave. Právo na ochranu osobných údajov je zakotvené aj v Ústave Slovenskej republiky. Podľa nej má každý občan právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.