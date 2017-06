Európsky obrad venovaný zosnulému Kohlovi sa uskutoční do 2 týždňov

Kvety pred domom bývalého nemeckého spolkového kancelára Helmuta Kohla, ktorý zomrel dnes vo veku 87 rokov, v Oggersheime 16. júna 2017. FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Brusel/Ludwigshafen 19. júna (TASR) - Špeciálny obrad, ktorým EÚ vzdá poctu zosnulému nemeckému exkancelárovi Helmutovi Kohlovi, by sa mal uskutočniť v priebehu najbližších dvoch týždňov na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Presný termín a podrobnosti zatiaľ neboli dohodnuté, uviedla v nedeľu pre agentúru DPA nemenovaná hovorkyňa Európskej komisie (EK).Pripravovaná ceremónia označovaná akobude prvou svojho druhu v dejinách EÚ. Iniciátorom takejto rozlúčky s Kohlom ako významným európskym štátnikom bol predseda EK Jean-Claude Juncker. V rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag to zdôvodnil tým, že Kohl bol jednou z doteraz iba troch osobností ocenených titulom európskeho čestného občana. Zvyšnými dvoma boli francúzsky politik Jean Monnet a jeho krajan Jacques Delors.Obrad za účasti vrcholných predstaviteľov EÚ a politických partnerov je podľa Bruselu aj v súlade so želaním samotného Kohla. Agentúra DPA sa vo svojej správe pozastavuje nad pojmom, keďže EÚ nie je štátom, ako aj nad skutočnosťou, že o takejto ceremónii v európskych zmluvách nie je nijaká zmienka.Bývalý dlhoročný šéf nemeckej vlády zomrel v piatok vo veku 87 rokov v jeho domovskom meste Ludwigshafen. Informáciu Bild am Sonntag, podľa ktorej by mali Kohlovu rakvu po uvedenom obrade dopraviť loďou po Rýne na zádušnú omšu v meste Speyer, hovorkyňa EK zatiaľ nepotvrdila.V speyerskom dóme sa konala v júli 2001 zádušná omša za Kohlovu prvú manželku Hannelore, ktorá trpela alergiou na svetlo a spáchala samovraždu. Malu Dreyerová, šéfka krajinskej vlády v Porýní-Falcku, na ktorého území sa Speyer nachádza, uviedla pre stanicu ZDF, že jej spolková krajina by bola poctená takouto rozlúčkou, posledné slovo však bude mať rodina zosnulého.Nemecká spolková vláda sa ohľadne programu rozlúčky s Helmutom Kohlom zatiaľ nevyjadrila. Rakva so zosnulým má byť nateraz ponechaná v dome v Ludwigshafene-Oggersheime, kde žil so svojou druhou manželkou Maike Kohlovou-Richterovou.