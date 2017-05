Európsky parlament prijal rezolúciu na podporu gayov v Čečensku

Gay pride Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 18. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) prijal dnes na svojom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu uznesenie, ktorým vyzýva Európsku komisiu (EK), členské štáty EÚ a Radu Európy (RE) na súčinnosť s ruskými orgánmi pri ich vyšetrovaní údajného porušovania práv príslušníkov komunity LGBT v Čečensku. Píše o tom agentúra TASS.EP v dokumente konštatoval, že ruský prezident Vladimir Putin nariadil ruskému ministerstvu vnútra a federálnej prokuratúre prešetriť podozrenia z represií voči gayom v Čečensku. Vyzval súčasne EK, členské štáty EÚ a RE, aby pri tomto vyšetrovaní poskytli Rusku podporu.V dokumente, ktorý má len odporúčajúci charakter, EP vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so správami o svojvoľnom zatýkaní, zadržiavaní a mučení ľudí žijúcich v Čečensku, ktorí sa považujú za homosexuálov.EP vyzýva úrady Čečenskej republiky, aby skoncovali s týmto prenasledovaním, okamžite oslobodili tých, ktorí sú ešte stále vo väzbe, a zabezpečili primeranú právnickú i fyzickú ochranu prepusteným osobám, ako aj novinárom a ľudskoprávnym aktivistom, ktorí sa tejto kauze venujú.Europoslanci tiež vyzvali, aby čečenské úrady umožnili medzinárodným ľudskoprávnym organizáciám, aby na mieste prešetrili údajné zločiny páchané na príslušníkoch komunity LGBT v Čečensku. Upozornili tiež, že postoj čečenského vedenia, ktoré odmieta samotnú prítomnosť homosexuálov v republike, "sa volá lož a absolútna dezinformácia"Poslanci EP vo svojej rezolúcii vyzvali členské štáty EÚ, aby v prípade príslušníkov sexuálnych menšín prenasledovaných v Čečensku zjednodušili procedúru udelenia azylu. Podobné opatrenia navrhli prijať aj vo vzťahu k novinárom a ľudskoprávnym aktivistom, ktorí sa prípadu venujú.Vo svojom vyhlásení europoslanci pripomínajú ruským a čečenským úradom, že "regionálne, kultúrne a náboženské hodnoty by sa nemali zneužívať ako zámienka na ospravedlnenie alebo páchanie diskriminácie, násilia, mučenia a/alebo zadržania jednotlivcov či skupín, a to ani na základe ich pohlavnej orientácie alebo rodovej identity.