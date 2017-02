Európsky parlament prijal rezolúciu o nulovej tolerancii dopingu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 3. februára (TASR) - Európsky parlament drvivou väčšinou prijal rezolúciu o zvýšení transparentnosti v športových organizáciách a o nulovej tolerancii dopingu. Vo štvrtok to oznámil fínsky poslanec Hannu Takkula.uviedol Takkula pre agentúru DPA. Európska komisia by tiež mala zvýšiť rozpočet na športové projekty v programe "Erasmus plus". Dokument však nie je záväzný a má iba symbolický význam.