Európsky parlament vyzval členské štáty EÚ na plnenie migrančných kvót

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 18. mája (TASR) – Na prijatie migrantov na základe povinných kvót dnes vyzval členské štáty EÚ Európsky parlament (EP). Do septembra by mali prijať 160.000 žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka, čo je však pri doterajšom tempe prerozdeľovania podľa eurokomisára pre migráciu Dimitrisa Avramopulosa nereálne.Členské štáty neprijímajú azylantov na základe odsúhlasených kvót dostatočne rýchlym tempom a niektoré túto povinnosť ignorujú. Europoslanci dnes preto prijali právne nezáväzné uznesenie, ktorým členov Únie vyzývajú, aby prijali migrantov. Túto povinnosť by si mali splniť do septembra.Len 18.418 žiadateľov o azyl, teda približne 11 percent z celkového počtu, doteraz prijali jednotliví členovia EÚ na základe povinných kvót. Avramopulos očakáva, že štáty prijmú do septembra len jednu štvrtinu zo 160.000 azylantov.Europoslanci v uznesení kritizujú, že niektoré štáty majú "príliš prísne a diskriminačné preferencie pri prijímají azylantov a prijímajú napríklad len slobodné matky alebo odmietajú žiadateľov niektorých národností".K naplneniu relokačných kvót majú najbližšie Malta a Fínsko. Niektoré členské štáty, napríklad Bulharsko, Chorvátsko a Slovensko, prijímajú azylantov len v obmedzenom rozsahu a Maďarsko a Poľsko kvóty plniť odmietajú. EP vyzval eurokomisiu, aby v tejto veci zvážila použitie sankčných mechanizmov.Povinnosť prijať žiadateľov o azyl na základe kvót z Talianska a Grécka vyplýva členským štátom z hlasovania ministrov vnútra zo septembra 2015. Maďarsko, Slovensko, Česká republika a Rumunsko vtedy hlasovali proti kvótam a Fínsko sa zdržalo.