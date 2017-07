Európsky parlament žiada opatrenia proti HIV, tuberkolóze a hepatitíde

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 5. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali v dnešnom uznesení Európsku komisiu (EK) na zavedenie konkrétnych opatrení a dlhodobých programov na boj proti šíreniu HIV, tuberkulózy a vírusovej hepatitídy.Parlament žiada od EK a od členských štátov EÚ zavedenie celoúnijných harmonizovaných programov dohľadu nad infekciami, ktoré by včas odhalili ohniská nákazy vírusovou hepatitídou, tuberkulózou alebo HIV, zhodnotili trendy v ich výskyte, poskytli odhady záťaží spojených s týmito ochoreniami a sledovali v reálnom čase postupnosť liečby a starostlivosti.EP upozornil, že HIV je prenosným ochorením s najväčšou spoločenskou stigmou, a preto by EK a členské štáty mali uľahčiť prístup pacientov k inovatívnym liečebným metódam a zintenzívniť boj proti spoločenskej stigmatizácii. Členské štáty by v snahe zabezpečiť včasné odhalenie prípadov nakazenia nemali spoplatňovať testy na HIV.Tuberkulóza, ktorá je najčastejšou príčinou úmrtia osôb nakazených HIV, sa v globalizovanom svete stala vážnou cezhraničnou hrozbou, konštatuje uznesenie EP.Parlament tiež zdôraznil dôležitosť boja proti rastúcej antimikrobiálnej rezistencii a vyzval lídrov EÚ na spoločný postup pri zavádzaní cezhraničných opatrení zameraných na prevenciu.Komisia by podľa poslancov mala prijať plán na štandardizáciu skríningových, testovacích a liečebných protokolov, pretože viac ako 90 percent pacientov s hepatitídou typu C nemá po nakazení žiadne príznaky choroby a v členských štátoch neexistuje jednotný protokol pre skríning. Cieľom EÚ by malo byť odstránenie hepatitídy typu C do roku 2030.Správa EP upozorňuje, že v roku 2015 nahlásilo 31 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (členovia EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) takmer 30.000 nových prípadov infekcie vírusom HIV. Na multirezistentnú tuberkulózu ochorelo v Európe 120.000 ľudí a hepatitída typu C je stále jednou z celosvetovo najvážnejších hrozieb. Z celkového počtu 10 miliónov úmrtí, ktoré by do roku 2050 mohli byť každoročne spojené s rezistenciou voči liekom, bude asi štvrtina spôsobená rezistentnými kmeňmi tuberkulózy.