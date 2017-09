Európsky parlament zvýšil rozpočet na podporu zamestnanosti mladých

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Brusel/Štrasburg 13. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) dnes v Štrasburgu schválil navýšenie rozpočtu Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých (YEI) o 500 miliónov eur. Do roku 2020 sa rozpočet tejto iniciatívy Európskej únie (EÚ) vďaka tlaku europoslancov zvýši o 1,2 miliardy eur.Poslanci odobrili navýšenie tohtoročného rozpočtu YEI o 500 miliónov eur a v uznesení k návrhu opravného rozpočtu vyzvali Európsku komisiu a členské štáty (Rada), aby upravili príslušné operačné programy a zabezpečili tak plné a efektívne vyčlenenie dodatočných financií ešte do konca roka 2017.Nemecký europoslanec Jens Geier, spravodajca tohto uznesenia pripomenul, že počet mladých ľudí bez práce v EÚ je aj napriek pozitívnym správam o raste ekonomiky stále hanebne vysoký. "spresnil Geier.Podľa jeho slov dodatočných 500 miliónov eur podporí tvorbu nových pracovných miest, stáže a ďalšie vzdelávanie pre tých, ktorí to najviac potrebujú, ani táto suma však nestačí a europarlament bude ďalej tlačiť na Radu a eurokomisiu, aby poskytli dostatok zdrojov na vyrovnanie sa s krízou tohto rozsahu.Poslanci v apríli schválili revíziu Viacročného finančného rámca EÚ, v rámci ktorej sa navýšil rozpočet na zamestnanosť, rast a riešenie migrácie o 6 miliárd eur. Pre YEI na roky 2017 - 2020 bolo vyčlenených dodatočných 1,2 miliardy eur.Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých bola spustená v roku 2013 s cieľom podporiť mladých ľudí vo veku do 25 rokov, ktorí nie sú zamestnaní a nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy a žijú v regiónoch, kde nezamestnanosť v roku 2012 prekročila 25 %.Európska komisia tvrdí, že od roku 2013 poskytla YEI priamu podporu pre viac ako 1,4 milióna mladých ľudí.