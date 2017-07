Európsky preukaz poistenca nemusí pokryť všetky náklady na ošetrenie

Ilustračné foto Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. júla (TASR) - Pri cestovaní do zahraničia netreba zabúdať na možnosť, že človek bude potrebovať ambulantnú či nemocničnú starostlivosť. V rámci štátov Európskej únie a niekoľkých ďalších možno využiť Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý poistencovi vydá jeho zdravotná poisťovňa. Napriek tomu sa však odporúča pripoistiť sa aj komerčne, keďže európsky preukaz nemusí pokryť všetky prípadné náklady.vysvetľuje Ivan Strnisko z Union zdravotnej poisťovne. Európsky preukaz platí okrem štátov EÚ aj na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku.doplnila hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktória Vasilenková.Európsky preukaz platí u tých poskytovateľov, ktorí sú v sieti verejného zdravotníctva, teda majú zmluvu s tamojšou zdravotnou poisťovňou. Treba tiež pamätať aj na to, že v každom štáte je iná výška spoluúčasti pacienta, čiže suma, ktorú musí poistenec zaplatiť sám.priblížila Vasilenková.Upozornila, že pokiaľ si človek zabudne európsky preukaz na Slovensku a vyhľadá ošetrenie v zahraničí, bude musieť zdravotnú starostlivosť uhradiť v hotovosti.zhrnula Vasilenková. Poistenec musí o refundáciu požiadať, rovnako doložiť potrebné doklady.Pri ceste do zahraničia sa odporúča kombinácia zdravotného aj komerčného poistenia, keďže každé má pre poistenca iné výhody. Napríklad repatriácia, čiže prevoz poistenca do SR, je hradený z komerčného poistenia, rovnako aj spoluúčasť pacienta. Týka sa to napríklad aj služieb tlmočníka.V prípade potreby zdravotnej starostlivosti môže pomôcť bezplatná mobilná aplikácia EÚ European Health Insurance Card. Možno v nej nájsť informácie aj v slovenčine pre všetky krajiny EÚ týkajúce sa liečby, krytia a nákladov, úhrad aj spoluúčasti pacienta. Má funkciu - Find Local Hospitals, čiže nájdi lokálne nemocnice. Poskytne adresu, telefónne číslo aj mapu, kde sa zariadenie nachádza.