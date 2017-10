Európsky prokurátor by mohol riešiť kauzy ako nástenkový tender

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Bratislava 12. októbra (TASR) - Európsky prokurátor zabezpečí nezávislé vyšetrovanie trestných činov, ktoré sa dotýkajú finančných záujmov Európskej únie (EÚ). Nezávislý arbiter má dozorovať vyšetrovanie aj karuselových, DPH-čkových obchodov nad 10 miliónov eur s cezhraničným prvkom. Uviedla to ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá víta zriadenie Európskej prokuratúry (EPPO). S vytvorením súhlasila dnes Rada EÚ pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť.povedala Žitňanská novinárom. Zdôraznila, že samotné vyšetrovanie budú robiť národné orgány a veci sa budú súdiť pred národnými súdmi.Do pôsobnosti európskeho prokurátora by mohla spadať napríklad kauza typu nástenkový tender. Európsky prokurátor posilní podľa Žitňanskej boj proti korupcii aj na Slovensku. Dodala, že pri kreovaní tejto prokuratúry sa bude podieľať 20 členských štátov Únie vrátane Slovenska.doplnila. Žitňanská si nemyslí, že by Slovensko malo mať problém niekoho delegovať.Zriadením EPPO sa zásadne zmenia pravidlá hry. Mnohé prípady trestnej činnosti zamerané proti rozpočtu EÚ sú nadnárodné, preto je podľa stanoviska Európskej komisie nevyhnutná inštitúcia, ktorá je schopná nielen vyšetrovať, ale tieto činy aj trestne stíhať bez ohľadu na hranice.Dnešný súhlasný postoj Rady EÚ s EPPO znamená, že môžu naplno začať práce na tom, aby bola Európska prokuratúra plne funkčná začiatkom roku 2020. Komisia na budúci rok začne s procesom selekcie národných kandidátov na funkciu prokurátorov, ktorí budú sídliť v Luxemburgu, a ubezpečila, že vyčlení dostatočné zdroje na to, aby sa výsledky činnosti EPPO dostavili čo najskôr.