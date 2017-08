Európu decimujú horúčavy, ľudia i príroda sú v ohrození

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Taliansko sužujú úmorné horúčavy, ohrozujú ľudí i úrodu

Na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti sa pre horúčavy bude dočasne pracovať kratšie

Budapešť 2. augusta (TASR) - Takmer 70 rokov odolával teplotný rekord, ktorý dnes padol v maďarskom hlavnom meste sužovanom v týchto dňoch úmornými horúčavami.Minimálna denná teplota nameraná 2. augusta v Budapešti mala doteraz hodnotu 24 stupňov Celzia a namerali ju ešte v roku 1948 na končiari Gellérthegy. Dnes však aj v skorých ranných hodinách neklesla ortuť teplomerov na budínskom vrchu János-hegy pod hranicu 24,3 stupňa Celzia.Informáciu priniesla tlačová agentúra MTI s odvolaním sa na Celoštátnu meteorologickú službu.Podľa jej prognóz by sa teploty v nasledujúcich dňoch mali vystupňovať, najteplejšie by v Maďarsku malo byť v období od piatka do nedele. Maximálne denné teploty dosiahnu 39-40 stupňov Celzia, ojedinelo aj viac.Nielen v Budapešti, ale aj v iných lokalitách krajiny tak možno rátať s výrazným prepisovaním rekordných tabuliek nameraných minimálnych i maximálnych denných hodnôt.Meteorológovia však nerátajú s prekonaním absolútneho teplotného rekordu, ktorý má od 20. júla 2007 hodnotu 41,9 stupňa Celzia a viaže sa k mestu Kiskunhalas v Báčsko-malokumanskej župe na juhu krajiny.Taliansko zažíva najhorúcejšie leto posledných dvoch desaťročí. Vlna horúčav netrvala v krajine ešte nikdy tak dlho.Z viacerých miest na stredomorskom ostrove Sardínia dnes hlásili teploty okolo 45 stupňov Celzia, iba o štyri stupne menej namerali v Bologni, Neapole i hlavnom meste krajiny Rím.Medzi ohrozené časti populácie patria predovšetkým skôr narodení, chorí a deti, ktorých nemálo v Ríme ošetrili na urgentných príjmoch nemocníc s príznakmi akútnej dehydratácie organizmu.O mimoriadne kritickej situácii informujú v týchto dňoch talianske médiá z Milána, pretože v severotalianskej priemyselnej metropole zaznamenali za tri dni 1500 núdzových volaní ľudí, ktorí si v horúčavách nedokázali sami pomôcť.Poľnohospodári netaja obavy o úrodu ovocia a zeleniny v súvislosti s mesiacmi pretrvávajúcim suchom a nedostatkom vody.Vinárov znepokojuje situácia na Sicílii a v Kalábrii, kde v uplynulých dňoch vystúpila ortuť teplomerov nad hranicu 45 stupňov Celzia. Ohrozené je však aj pestovanie paradajok a k poklesu o 15 percent došlo pri produkcii mlieka.Lucifer, ako sa hovorí súčasnej tlakovej výši nad krajinou, má Taliansko pevne v rukách.O skrátení pracovného času o jednu hodinu rozhodol gubernátor ukrajinskej Zakarpatskej oblasti Hennadij Moskaľ, a to s platnosťou od dnešného dňa do štvrtka 10. augusta. Informovali o tom tamojšie oficiálne zdroje.Najvyšší predstaviteľ oblasti sa domnieva, že v horúčavách, ktoré zasiahli aj západnú časť Ukrajiny a ktoré by podľa prognóz meteorológov mali sprevádzať až do 10. augusta teploty okolo 36 stupňov Celzia, sa nedá bez klimatizácie efektívne pracovať. Takto vybavených pracovísk je v Zakarpatskej oblasti však málo, preto je úprava dĺžky pracovného času opodstatnená. Meteorológovia navyše očakávajú, že v okresoch Vynohradiv a Berehovo môžu teplotné maximá dosiahnuť až úroveň 38 stupňov Celzia.Moskaľ navrhol riadiacim pracovníkom firiem, aby zredukovali činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť na pracoviskách a predĺžili prípadne pracovné prestávky.Po zmiernení počasia na sklonku augusta a na začiatku septembra by teraz stratené hodiny mali zamestnanci odrobiť.