Euroskupina debatovala o úlohe ESM pri prehlbovaní integrácie eurozóny

Ministri financií eurozóny, tzv. Euroskupina diskutujú v Luxemburgu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 9. októbra (TASR) - Ministri financií eurozóny, tzv. Euroskupina, dnes v Luxemburgu diskutovali o úlohe záchranného fondu pri plánovanom prehlbovaní ekonomickej integrácie 19 krajín, ktoré zaviedli euro. A tiež o jeho úlohe v rámci bankovej únie a jednotného rezolučného fondu.Záchranný fond eurozóny - Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) vznikol počas dlhovej krízy ako poskytovateľov úverov "poslednej inštancie" pre vlády v eurozóne. Jeho úverová kapacita je 500 miliárd eur.uviedol podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.Jednotný rezolučný fond, alebo fond na ozdravenie bánk, je ďalším pilierom bankovej únie. Je financovaný z ročných príspevkov bánk. Doteraz získal 17 miliárd eur a má dosiahnuť plnú kapacitu približne 55 miliárd eur v roku 2023. Ale, ak by ešte predtým naplnením potreboval viac peňazí, je potrebné vyriešiť, kde ich vezme. Ministri pravdepodobne schvália návrh, aby mu ich poskytol ESM.A ESM by mohol poskytnúť podobnú finančnú podporu aj pripravovanému Európskemu systému poistenia vkladov (EDIS), ktorý bude chrániť vklady vo všetkých krajinách eurozóny až do výšky 100.000 eur, ak sa podarí prekonať odmietavý postoj Nemecka.Ministri budú tiež diskutovať o tom, či sa zmení štatút ESM z inštitúcie, ktorú vytvorili - a teda patrí štátom eurozóny, na inštitúciu celej Európskej únie (EÚ).Ministri sa budú zaoberať aj úvahami o zmene ESM na Európsky menový fond. Tento krok by eliminoval potrebu zapojenia Medzinárodného menového fondu alebo Európskej centrálnej banky do prípadných budúcich kríz v eurozóne.Rokovania v Luxemburgu sú súčasťou širšej diskusie Euroskupiny o lepšej organizácii eurozóny a jej hlbšej integrácii po odchode Británie z EÚ v marci 2019.Okrem transformácie ESM sa uvažuje o vytvorení spoločného rozpočtu eurozóny, vymenovaní spoločného ministra financií menového bloku a vytvorení spoločnej skupiny v Európskom parlamente.