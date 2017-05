Euroskupina sa opäť nedohodla na finančnej pomoci Grécku

Bez popisu Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 23. mája (TASR) – Ministri financií členských štátov eurozóny sa na pondelňajšom zasadnutí nedohodli na schválení ďalšej tranže finančnej pomoci ani na zmiernení podmienok splácania gréckeho dlhu. Predseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem i eurokomisár pre ekonomické záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici ale ocenili pokrok v gréckom reformnom a úspornom úsilí.Členské štáty sa opäť nedohodli na uzavretí druhej revízie plnenia podmienok tretieho programu zo strany Grécka. Rokovania o tejto otázke trvajú už mesiace. Dôvodom sú rozdielne názory veriteľov z Európskej únie a Medzinárodného menového fondu (MMF) na grécke fiškálne ciele. MMF a Atény požadujú opatrenia, ktoré znížia grécku dlhovú záťaž na udržateľnú úroveň. MMF tým podmieňuje svoju ďalšiu účasť na treťom záchrannom balíku.Veritelia chcú mať pred uzavretím dohody istotu, že grécke reformné a úsporné opatrenia prispievajú k udržateľnosti gréckeho dlhu. Ten má momentálne hodnotu 315 miliárd eur, čo predstavuje 179 percent hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.uviedol na tlačovej konferencii Dijsselbloem. Avizoval, že k dohode by mali dospieť o tri týždne na ďalšom zasadnutí Euroskupiny.Dijsselbloem zopakoval, že rozhodnutie o reštrukturalizácii gréckeho dlhu bude schválené až na konci tretieho záchranného programu v roku 2018. MMF zatiaľ v tomto programe pôsobí len ako poradca a stále sa nerozhodol, či sa k nemu pripojí ako veriteľ, čo žiadajú najmä Nemecko a Holandsko.Grécky parlament schválil minulý týždeň ďalšie rozpočtové škrty, ktoré by mali viesť k úspore takmer piatich miliárd eur. Išlo o jednu z podmienok, ktoré si stanovili medzinárodní veritelia, aby Grécku aj naďalej poskytovali finančnú pomoc. Prijatie úsporných opatrení rozpútalo rozsiahle protesty a štrajky v doprave.Grécko potrebuje do polovice júla uzavrieť druhú kontrolu plnenia podmienok záchranného úveru, aby získalo ďalšiu splátku a mohlo vyrovnať dlhy za približne 7,5 miliardy eur, ktorým vyprší splatnosť.