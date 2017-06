Euroskupina schválila Grékom uvoľnenie 8,5 miliardy eur

Holandský minister financií a predseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem. Foto: TASR/AP/Phil Nijhuis Foto: TASR/AP/Phil Nijhuis

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 16. júna (TASR) - Ministri financií členských štátov eurozóny sa dohodli, že Grécko dostane dlhoočakávanú tranžu úveru, ktorá krajine umožní na budúci mesiac splatiť vysoký dlh a vyhnúť sa novej kríze.Ako uviedol šéf Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem, dohodli sa na uvoľnení tranže úveru v celkovej hodnote 8,5 miliardy eur. To je podstatne väčšia suma než 7 miliárd eur, čo je hodnota dlhu, ktorý Atény musia v júli splatiť.Okrem toho sa ministri financií členských štátov eurozóny dohodli predbežne na ďalších opatreniach, ktoré by mali viesť k zmierneniu gréckeho dlhu. Konkrétne kroky ale budú známe až po ukončení súčasného záchranného programu, teda v polovici budúceho roka, pričom podmienkou je jeho úspešné dokončenie. Jedným z opatrení by malo byť predĺženie splatnosti dlhopisov. Grécky dlh dosahuje v súčasnosti okolo 180 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo znamená najvyšší dlh v rámci celej Európy.Ako Dijsselbloem dodal, veritelia dospeli k dohode "Medzi nimi aj v otázke účasti Medzinárodného menového fondu (MMF) na pomoci Grécku. Ten by sa mal k pomoci pripojiť, a to poskytnutím pohotovostného úveru.