Eurostat: Počet vysokoškolsky vzdelaných Európanov výrazne stúpol

Aula STU Bratislava Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. apríla (TASR) – O náraste počtu absolventov vysokých škôl v Európskej únii dnes informoval európsky štatistický úrad Eurostat. Oproti údajom spred 15 rokov počet vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí stúpol až o dve tretiny.Eurostat meral počet absolventov vysokých škôl vo veku 30-34 rokov. Kým v roku 2002 ich bolo v danej skupine obyvateľstva 23,6 percenta, vlani štatistici namerali už 39,1 percenta.Nárast počtu vysokoškolsky vzdelaných Európanov výraznejšie stúpol u žien. V meranej vekovej kategórii ich dokončilo vysokú školu až 43,9 percenta. U mužov je to 34,4 percenta.Cieľom EÚ je, aby do roku 2020 aspoň 40 percent populácie vo veku 30-34 rokov malo dokončené vysokoškolské vzdelanie. Do stanoveného cieľa teda chýba len jeden percentuálny bod.