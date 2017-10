Eurozóna podľa MMF svoju krízu vo veľkom rozsahu prekonala

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Washington 13. októbra (TASR) - Eurozóna podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) svoju krízu prekonala už vo veľkom rozsahu. Súhlas s menovou úniou sa dostal v členských krajinách na rekordne vysokú úroveň. Uviedol to dnes vo Washingtone riaditeľ MMF pre Európu Poul Thomsen na výročnom rokovaní tejto svetovej organizácie. Dodal, žeMMF v správe o vývoji svetovej ekonomiky predpovedá, že sa eurozóna bude rozvíjať rýchlejšie, než sa uvádzalo v jej predchádzajúcej prognóze. V nasledujúcom roku by mal jej hrubý domáci produkt vzrásť o 1,9 %.Krajiny ako Španielsko, Portugalsko a Taliansko by mali pridať do kroku, aby sa stali úspešnejšími. V eurozóne by sa mali v súčasných priaznivých podmienkach uskutočniť dôležité reformy, aby si vytvorila predpoklady na svoju ďalšiu konjunktúru.Thomsen vyzval európske centrálne banky, aby sa dopracovali k vyváženej peňažnej politike. Dodal, žePokiaľ ide o Grécko, MMF nemá na Atény ďalšie požiadavky. Grécko dosiahlo svoj cieľ rastu, ba ho dokonca prekonalo.