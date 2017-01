Eustream prehral na Najvyššom súde spor so štátom o osobitný odvod

Na archívnej snímke areál spoločnosti Eustream a.s. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. januára (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok (26.1.) zmenil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu (KS) v Bratislave z októbra 2015 a zamietol tak žalobu prepravcu plynu Eustream proti Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty a Finančnému riaditeľstvu (FR) SR. Informovala o tom dnes Jana Píšová z oddelenia komunikácie s verejnosťou Kancelárie Najvyššieho súdu SR.priblížila. NS SR podľa nej dospel k inému právnemu názoru ako Krajský súd v Bratislave. Ten vyhodnotil ako excesívny a neudržateľne rozširujúci výklad daňových predpisov na odvodovú povinnosť Eustreamu, ktorý je zároveň nesystematický.V prípade osobitného odvodu ide podľa NS o špecifickú platbu, ktorá nerozširuje daňovú sústavu, preto nemožno na túto zákonnú úpravu aplikovať daňové predpisy tak, aby sa nezohľadnil účel a cieľ zákona o osobitnom odvode.zdôvodnila Píšová.Zdôraznila, že podľa názoru NS nie je možné prijať záver, že zákon o osobitnom odvode by sa mal aj vo vzťahu k vnútroštátnym transakciám vykladať podľa smernice o daňovej neutralite.Predmetom súdneho preskúmavacieho konania bolo rozhodnutie žalovaného Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty z 30. októbra 2014, ktorým správca odvodu určil Eustreamu ako regulovanej osobe nedoplatok zo zúčtovania odvodov vo výške 74.785.087,66 eur za odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia od 1. januára do 31. decembra 2013, ako aj rozhodnutie Finančného riaditeľstva z 5. decembra 2014, ktorým zamietlo námietku žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu.reagoval pre TASR špecialista externej komunikácie spoločnosti Eustream Pavol Kubík.