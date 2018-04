Evakuácia po nahlásení bomby sa vo štvrtok dotýkala všetkých súdov

V Košiciach v budove súdov nahlásili bombu. 26. marca 2018. V budove sídlia Krajský súd, Okresný súd Košice I., Okresný súd Košice II. a Okresný súd Košice – okolie. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

PREČÍTAJTE SI AJ: ĎALŠIE POPLACHY: Viaceré súdy po nahlásení bomby vo štvrtok evakuovali

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. apríla (TASR) - Všetky slovenské súdy musela polícia vo štvrtok po nahlásení bomby evakuovať. TASR to vo štvrtok potvrdil hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. Ako ďalej dodal, evakuovaná do približne 10.00 hodiny bola aj budova Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.Súdy však dopoludnia začali postupne pracovať. MS SR napríklad približne o 10.00 h, Justičný palác, kde sídli bratislavský Krajský súd a Okresný súd Bratislava 1, rovnako po 10.00 hodine. Evakuácia sa dotkla aj Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, kde zamestnanci mohli začať pracovať tiež predpoludním. TASR to potvrdili hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková a hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.Aj Najvyšší súd SR v budove rezortu spravodlivosti museli vo štvrtok približne po 7.00 hodine pre nahlásenú bombu evakuovať. TASR to potvrdila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Evakuácia trvá takmer vždy minimálne dve hodiny, čo znamená, že rádovo v desiatkach prípadov sa vo štvrtok na súdoch nemohlo pojednávať, respektíve sa pojednávania odročili či presunuli na neskoršiu hodinu.