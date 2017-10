Evanjelici a katolíci sa na výročie reformácie zaviazali k zbližovaniu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Ženeva/Rím 31. októbra (TASR) - Evanjelici a katolíci sa v utorok zaviazali spoločne prekonať historické rozdiely. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia zastupujúcich orgánov oboch cirkví pri príležitosti 500. výročia začiatku reformácie, z ktorého citovala agentúra DPA.píše sa v spoločnom vyhlásení Svetového luteránskeho zväzu a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.Päťdesiat rokov dialógu, konštatujú signatári vyhlásenia.zhodli sa zástupcovia oboch strán - Vatikánu a Svetového luteránskeho zväzu so sídlom v Ženeve, ktorý združuje 145 cirkví z 98 krajín.Tento výročný deň začiatku reformácie sa zapisuje do dejín aj významným počinom zo strany anglikánov. Anglikánske spoločenstvo sa pri príležitosti ukončenia celoročného programu pripomienky 500. výročia reformácie pripojilo vo Westminsterskom opátstve v Londýne k Spoločnému vyhláseniu k učeniu o ospravedlnení, ktoré v roku 1999 podpísali katolíci a luteráni. Dokument v roku 2006 podobne podpísala aj Svetová metodistická rada a v tomto roku to bolo Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví, informoval na svojej stránke Vatikánsky rozhlas.Evanjelici vo svete aj na Slovensku si v utorok 31. októbra pripomínajú 500. výročie začiatku reformácie. Proces reformácie stredovekej cirkvi sa začal 31. októbra 1517, keď nemecký teológ, kazateľ, reformátor, zakladateľ protestantizmu Martin Luther (1483-1546) pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov. Podstatou reformácie bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Na Slovensku je 31. október - Deň reformácie - pamätným dňom.