Evanjelici sa stretnú pri príležitosti výročia reformácie

Bratislava/Myjava 23. júna (TASR) - Evanjelici z Myjavského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku sa stretnú v nedeľu 25. júna na 12. seniorálnom stretnutí pod mottom "Oslobodení Božou milosťou", ktoré sa koná pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie (31. októbra 2017).Podujatie sa začne slávnostnými službami Božími so spoveďou a Večerou Pánovou o 10.00 h v Evanjelickom kostole v Myjave. Kázeň prednesie emeritný biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Českej republike Jan Waclawek. Liturgovať budú generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, biskup Západného dištriktu ECAV Milan Krivda, senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara a ďalší duchovní.Po službách Božích vystúpia na priestranstve pri kostole zborové spevokoly z cirkevných zborov Senica, Brezová pod Bradlom, Turá Lúka, Holíč a Častkov. V kostole, zborovom dome aj pri kostole budú inštalované putovné výstavy "Vyšívaná história ECAV na Slovensku", "500 rokov reformácie ECAV na Slovensku", ako aj prezentácie Výboru na ochranu Božieho stvorenstva, Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku a vydavateľstva Tranoscius.Duchovno-kultúrny program o 14.00 h otvorí vystúpenie Zvonkohry Košariská - Priepasné. Prednášku o histórii reformácie v Myjavskom senioráte prednesie Mgr. Ľubomír Batka st. V rámci popoludňajšieho programu Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdá pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnostiam Myjavského seniorátu.Popoludní od 14.00 h sa bude konať aj program pre deti. V rámci detskej besiedky si deti budú môcť pozrieť divadelné predstavenie o Dr. Martinovi Lutherovi. Od 16.00 do 18.00 h sa pred chrámom uskutoční koncert pre mládež a strednú generáciu. Zahrajú Kapela L plus Band a Miťo Bodnár. Zároveň predstavia prácu s mládežou v Myjavskom senioráte a vystúpi riaditeľ Evanjelizačného strediska Slavomír Slávik.Ďalšie stretnutie k 500. výročiu reformácie sa bude konať 24. septembra 2017 v Nitre.Informáciu TASR poskytla Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku.