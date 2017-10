Evans sa stal víťazom Rely Veľkej Británie

Ilustračný záber. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky Rely Veľkej Británie:



1. Elfyn Evans/Daniel Barritt (V. Brit./Ford Fiesta WRC) 2:57:00,6 h, 2. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Belg./Hyundai I20 C.) +37,3 s, 3. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +45,2, 4. Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger Synnevaag (Nór./Hyundai I20 C.) +49,8, 5. Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Fín./Toyota Yaris) +50,3, 6. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est./Ford Fiesta WRC) +1:02,3 min



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Deeside 29. októbra (TASR) - Víťazom Rely Veľkej Británie, predposledného podujatia seriálu MS, sa stal domáci automobilový pretekár Elfyn Evans na Forde Fiesta WRC. So spolujazdcom Danielom Barrittom absolvovali 304,36 km rýchlostných skúšok za 2:57:00,6 hod. So stratou 37,3 s skončil druhý Belgičan Thierry Neuville na vozidle Hyundai I20 C, tretiu priečku obsadili Francúz Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC, +45,2 s).