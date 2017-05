Everton predĺžil zmluvu s írskym obrancom Colemanom

Seamus Coleman z Evertonu (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. mája (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu Everton FC podpísalo novú päťročnú zmluvu so Seamusom Colemanom, ktorá nadobudla platnosť do júna 2022.Dvadsaťosemročný írsky obranca pôsobí v Evertone od roku 2009, za "karamelky" odohral 247 ligových súbojov. Od marca je so zlomenou nohou vyradený z diania minimálne do konca prebiehajúcej sezóny.poznamenal Coleman.