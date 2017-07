Everton získal Cuca Martinu z konkurenčného Southamptonu

Hráč Crystal Palace Jordon Much (vpravo) a hráč Southamptonu Cuco Martina v súboji o loptu v zápase Pohára FA Southampton - Crystal Palce v Southamptone 9. januára 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Everton získal do svojich služieb obrancu Cuca Martinu z konkurenčného Southamptonu.Kapitán reprezentácie Curacaa prišiel do liverpoolskeho klubu ako voľný hráč a podpísal s ním trojročný kontrakt. Dvadsaťsedemročný bek je už šiesty hráč, ktorého v letnom prestupovom období získal do svojich služieb tréner Ronald Koeman. Okrem neho zamierili do Evertonu aj Jordan Pickford, Davy Klaassen, Michael Keane, Sandro Ramirez a Wayne Rooney.povedal Koeman na oficiálnej stránke klubu.