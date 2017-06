Excentrický basketbalista Rodman opäť navštívi KĽDR

Bývalý slávny americký basketbalista Dennis Rodman (uprostred) kráča halou medzinárodného letiska v Pekingu v utorok 13. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. júna (TASR) - Bývalý elitný americký basketbalista Dennis Rodman prezradil, že sa opäť chystá na návštevu KĽDR. Povedal to novinárom na letisku v Pekingu. Prílet niekdajšej hviezdy NBA do komunistického štátu očakávali v utorok.Excentrický Rodman vyhlásil, že verí, že prezident USA Donald Trump bude spokojný s jeho cestou.povedal pre agentúru AP 56-ročný Rodman, ktorý dosiaľ navštívil KĽDR najmenej štyrikrát. Je jeden z mála Američanov, ktorí sa stretli so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Na otázku, či s ním bude hovoriť o prepustení niekoľkých zadržiavaných amerických občanoch, odpovedal:Rodman sa v minulosti zúčastnil na oslave 31. narodenín Kim Čong-una, ktorého označil za svojho najlepšieho priateľa a veľkého vodcu. Dokonca mu zaspieval "Happy Birthday", čo v USA vyvolalo pobúrenie. Taktiež podporil aj súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa počas predvolebnej kampane a v roku 2015 ho v jednom tweete nazval