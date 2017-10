Exekúcia budovy na Karpatskej v Starom Meste je zastavená

Na snímke advokát Jaroslav Pilát Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 30. októbra (TASR) – Exekúcia budovy na Karpatskej ulici v bratislavskom Starom Meste je definitívne zastavená. Právoplatnosť nadobudlo uznesenie Okresného súdu Bratislava I o zastavení exekúcie budovy, kde v minulosti sídlila nezisková organizácia Maják nádeje, ktorá mala pomáhať týraným ženám a deťom.uviedol na tlačovej besede v pondelok staromestský starosta Radoslav Števčík. Proti rozhodnutiu súdu sa totiž v zákonnej lehote nikto oprávnený neodvolal. "doplnil právny zástupca mestskej časti Jaroslav Pilát.Predmetná budova tak naďalej ostáva v majetku Majáka nádeje, ktorej je mestská časť likvidátorom. Nezisková organizácia je síce od leta minulého roka ako právnická osoba zrušená, na úplný výmaz z registra je však potrebné zákonné zlikvidovanie spoločnosti a vyriešenie dlhov voči veriteľom, keďže neboli uhradené niektoré služby, pokuty či prehraté súdne spory.Bývalá organizácia dlhuje napr. hlavnému mestu, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Západoslovenskej energetike, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni a ďalším poisťovniam. Pohľadávky sú podľa Števčíka okolo 50.000 eur.doplnil Števčík. Presný postup by mali navrhnúť právnici, starosta však v tejto veci pripustil aj možnosť, že peniaze by išli z rozpočtu mestskej časti. Ten by ale ohrozený nemal byť. Predčasné je zatiaľ podľa Števčíka hovoriť aj o možnom využití budovy. Podstatné je podľa neho zachrániť budovy, aby sa opäť dostala do majetku mestskej časti. O účele jej využitia budú v budúcnosti rozhodovať staromestskí miestni poslanci.Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia či bez strechy nad hlavou. Majetkovým vkladom mestskej časti do projektu bola budova na Karpatskej ulici, ktorá ju organizácii predala v roku 2002 za symbolických vtedajších 100 korún, avšak s predkupným právom zapísaným na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Partnerom v projekte bolo občianske združenie Priatelia, teda bývalá Nadácia Markíza. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie Pavla Ruska však časom vznikol dlh vo výške 600.000 eur, vyčíslila mestská časť, ktorá hovorí aj o ďalších neoprávnených výdavkoch a defraudácii peňazí.Následne bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba. Doterajšie verejné dražby boli neúspešné, keďže sa do nich nikto neprihlásil. Bratislavský Krajský súd neskôr rozhodol, že mestská časť bude likvidátorom neziskovej organizácie. Samospráva sa tak stala účastníkom exekučného konania, uplatnila si námietku a spochybnila celú exekúciu i dôvody, ktoré k nej viedli na základe notárskej zápisnice. Podľa Starého Mesta je od začiatku jej podpísanie v rozpore so zákonom. Okresný súd Bratislava I tejto námietke vyhovel a exekúciu zastavil. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné.Voči bývalému štatutárovi neziskovej organizácie sú v súvislosti s touto kauzou vedené trestné konania. Mestská časť na neho už v minulosti podala trestné oznámenie vo veci subvenčného podvodu, ďalšie konanie sa týka porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. V oboch prípadoch vyšetrovanie trvá.Pavol Rusko je v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe a obvinený z toho, že si v roku 1997 v podsvetí objednal vraždu svojej vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej.