Exekutíva EÚ prijala návrh Európskeho piliera sociálnych práv

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zásady a práva zakotvené v pilieri sú rozdelené do troch kategórií:

- rovnaké príležitosti a prístup na trh práce;

- spravodlivé pracovné podmienky a sociálna ochrana;

- začlenenie.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) dnes oznámila, že plní svoj sľub prijať návrh Európskeho piliera sociálnych práv. V rámci neho stanoví 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia.Pilier sociálnych práv má slúžiť ako kompas, ktorým sa má riadiť obnovený proces rastúcej konvergencie smerom k lepším pracovným a životným podmienkam v Európe. Primárne je koncipovaný pre eurozónu, ale môžu ho uplatňovať všetky členské štáty EÚ, ktoré sa tak rozhodnú.Predseda EK Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol, že ako šéf exekutívy EÚ sa snaží dostať sociálne priority do centra úsilia v Európe.uviedol Juncker. A dodal, že si praje, aby tento pilier odsúhlasili na najvyššej politickej úrovni - na summite EÚ - ešte do konca tohto roka.Pilier vypracovala EK pod vedením podpredsedu Valdisa Dombrovskisa a eurokomisárky pre zamestnanosť Mariane Thyssenovej v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach.Pilier potvrdzuje práva už zakotvené v legislatíve EÚ a medzinárodných právnych normách a dopĺňa ich s cieľom zohľadniť nové skutočnosti.Komisia sa prostredníctvom nich zameriava na spôsob, akým riešiť nové trendy vo svete práce a v spoločnosti ako takej, aby bolo možné splniť sľub daný v zmluvách v súvislosti so silne konkurenčným sociálnym trhovým hospodárstvom v snahe dosiahnuť plnú zamestnanosť a sociálny pokrok.Komisia upozornila, že EÚ má síce najpokrokovejšie sociálne systémy na svete a uplatňuje množstvo najlepších postupov a inovácií v sociálnej oblasti, ale musí riešiť bezprecedentné sociálne výzvy a prispôsobiť sa im. Napriek zlepšeniu hospodárskych a sociálnych podmienok v Európe a zamestnanosti, ktorá nikdy nebola taká vysoká, sú dôsledky krízy posledného desaťročia stále hlboké – od dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí až po riziko chudoby v mnohých častiach Európy.