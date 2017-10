Exekútor Paller: Plošná exekučná amnestia vyšle negatívny signál

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. októbra (TASR) – Exekúcii dnes na Slovensku čelí 968.986 fyzických osôb. Upozornila na to Slovenská komora exekútorov (SKE). Pripravovanú exekučnú amnestiu považuje za nespravodlivú voči tým, ktorí si poctivo platia všetky svoje záväzky. Rámce by podľa komory mali byť nastavené tak, aby nepomohla najmä zneužívateľom systému.Prezident SKE Miroslav Paller poukázal na to, že čísla z Centrálneho registra exekúcií dávajú presnejší obraz o stave exekúcií na Slovensku, ktorých je výrazne menej, ako je mediálne skloňované číslo 3,7 milióna. Zároveň podľa neho ukazujú, že pre takmer polovici ľudí postihnutých exekúciou nejde o jednorazovú, možno náhodnú udalosť, ale že v mnohých prípadoch sa z toho stal nebezpečný systém.povedal Paller. Z celkového takmer milióna osôb má viac ako polovica (517.908) jedno exekučné konanie. Na 152.154 ľudí sú vedené po dve exekúcie, trom konaniam súčasne čelí 79.243 fyzických osôb.Po štyri exekúcie má na krku 50.732 ľudí, voči ďalším 35.553 sa vedie po päť exekučných konaní a 26.255 osôb sa musí vyrovnať so šiestimi exekúciami súčasne. Po sedem a viac exekúcií je evidovaných na 107.141 ľudí. Rekordérom je fyzická osoba so 144 prebiehajúcimi exekučnými konaniami, priblížila SKE. V prípade týchto údajov pritom ide o všetky konania od začiatku súčasného systému vymáhania súdnych rozhodnutí na Slovensku, teda od roku 1996 a medzi fyzickými osobami sú započítaní aj podnikatelia, živnostníci.Plošná exekučná amnestia podľa Pallera vyšle negatívny signál do spoločnosti, že so svojimi záväzkami sa oplatí skôr špekulovať a čakať na iné riešenie ako niesť zodpovednosť za čestné vyrovnávanie vlastných dlhov.domnieva sa šéf komory.Za najlepšie riešenie pre všetkých, ktorí sa dostali do dlhovej špirály a nezvládajú splácať svoje dlhy, považuje SKE osobný bankrot.dodal Miroslav Paller.