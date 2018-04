Exkancelára Schrödera zažaloval bývalý manžel jeho snúbenice

Na archívnej snímke GERHARD SCHRÖDER. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 30. apríla (TASR) - Bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera zažaloval exmanžel jeho snúbenice Kim So-jon. Za mimomanželský pomer od neho požaduje 100 miliónov wonov (takmer 77.500 eur), informovala v pondelok juhokórejská agentúra Jonhap.Muž, ktorého meno sa v správe neuvádza, obviňuje bývalého kancelára, že pomer s Kim So-jon začal ešte v čase, keď bola zaňho stále vydatá, čo mu spôsobiloKim So-jon sa rozviedla vlani v novembri. Jej exmanžel tvrdí, že súhlasil s rozvodom, pretože manželka mu sľúbila, že ukončí vzťah so Schröderom, čo však neurobila a naďalej ho podvádzala. Tiež mala poškodiť jeho povesť, keď tento rok na tlačovej konferencii povedala, že je rozvedená už roky., cituje Jonhap zo žaloby podanej na súde v Soule.Mimomanželský vzťah bol až do roku 2015 v konzervatívnej Južnej Kórei trestný a vinníkom hrozilo väznenie.Informácie o vzťahu 74-ročného Schrödera s Juhokórejčankou mladšou o 26 rokov, ktorá preňho pracovala ako tlmočníčka, prenikli na verejnosť vlani v septembri. V januári dvojica oznámila, že sa chce zobrať. Schröder tak vstúpi do piateho manželstva.