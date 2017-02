EXKLUZÍVNE FOTO: New York zasypal sneh,je o 20 stupňov menej ako včera

Tohoročná zima nezaskočila prudkými zmenami počasia len Slovákov. Zatiaľ čo ešte v stredu sa New York tešil slnečnému jarnému počasiu a teplote plus 16 stupňov, vo štvrtok sa zobudil do snehovej metelice. Teplota klesla na mínus tri, takmer o dvadsať stupňov za dvadsať štyri hodín. A napadlo 25 centimetrov snehu.





Teraz.sk ponúka exkluzívnu fotoreportáž zo zasneženého New Yorku. Ak to bolo možné, prikladáme k dnešnej zasneženej fotografii aj jej slnečnú verziu.

New York, 8. februára 2017

New York, 9.2.2017

Momentky z New Yorku:

New York, 8.2.2017 New York, 8.2.2017

New York, 9.2.2017 New York, 9.2.2017

New York New York

New York New York