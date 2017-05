Exkongresmanka môže za podvody stráviť zvyšok života vo väzení

V strede archívnej snímky je bývalá kongresmanka Corrine Brownová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Jacksonville 12. mája (TASR) - Bývalá americká kongresmanka Corrine Brownová by mohla stráviť zvyšok života vo väzení po tom, ako ju vo štvrtok uznali za vinnú z finančných podvodov.Politička Demokratickej strany, ktorá zastupovala v Snemovni reprezentantov štát Florida, sa zodpovedala pred súdom okrem iného zo sprenevery peňazí určených na charitatívne účely. Státisíce dolárov z účtu vzdelávacej nadácie využívala spolu so svojím spolupracovníkom na organizovanie okázalých večierkov, výletov a nákupných zájazdov.Brownovú (70) usvedčili v 18 z 22 obvinení vrátane uvádzania nepravdivých údajov v daňových a majetkových priznaniach. Sudca zatiaľ nestanovil termín oznámenia trestu.Podľa tlačovej agentúry AP ide o zavŕšenie pádu Brownovej, ktorá pôsobila v Kongrese od roku 1993, pričom bola jedným z prvých troch Afroameričanov, ktorých v novodobej ére zvolili do federálneho zákonodarného zboru za štát Florida.