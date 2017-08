Exminister školstva László Sz. sa pred súd postaví v septembri

Na snímke je László Sz. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 29. augusta (TASR) – Krajský súd v Bratislave môže v polovici septembra definitívne rozhodnúť v prípade bývalého ministra školstva Lászlóa Sz., ktorý bol obžalovaný zo zločinu subvenčného podvodu v roku 2006. Verejné zasadnutie v jeho veci je naplánované na 14. septembra tohto roka. O termíne informuje Ministerstvo spravodlivosti SR na svojej internetovej stránke.Krajský súd bude rozhodovať o odvolaní prokurátorky voči rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava III, ktorý 1. decembra minulého roka oslobodil exministra spod obžaloby.povedala vtedy okrem iného predsedníčka senátu pri odôvodňovaní rozsudku.Podľa názoru prvostupňového súdu sa žiadnym dôkazom nepreukázalo, že minister mal vedomosť o tom, že dotácia poskytnutá na rekonštrukciu telocvične v obci Zemianska Olča bola využitá iným spôsobom, ako bola pôvodne schválená. „dodala predsedníčka senátu.László Sz. počas celého procesu svoju vinu odmietal.Podľa obžaloby v prepočte 116.178 eur z rezortného rozpočtu určených na riešenie havarijného stavu školskej telocvične v obci Zemianska Olča malo smerovať v rozpore s predpismi do prestavby sály súkromnej spoločnosti. Politikovi, ktorý to mal umožniť, hrozilo pôvodne päť- až 12-ročné väzenie.Exminister sa podľa prokurátorky dohodol s vtedajším starostom obce, prijal od neho v marci 2006 poštou žiadosť o dotáciu, nedal ju zaevidovať do elektronického systému ministerstva a rozhodol o pridelení dotácie, aj keď vedel, že obec nespĺňa podmienky.