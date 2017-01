Exnájomníci v poškodených domoch v Bánovciach zatiaľ ostávajú

Ilustračné foto. Foto: facebook primátora mesta Piešťany Foto: facebook primátora mesta Piešťany

Bánovce nad Bebravou 10. januára (TASR) - Bývalí nájomníci domov na ulici K nemocnici v Bánovciach nad Bebravou, ktoré sú podľa statických posudkov v nevyhovujúcom a zdravie ohrozujúcom stave, v bytoch zatiaľ ostávajú. Bánovská samospráva sa obrátila na tamojší súd, ten žiadala, aby zatiaľ štyrom bývalým obyvateľom domov znemožnil do nich vstup. Okresný súd (OS) Bánovce nad Bebravou vydal rozhodnutie, ktorým vec postúpil na príslušný stavebný úrad, teda obec Horné Naštice, samospráva sa voči tomu odvolala.Mesto Bánovce nad Bebravou podalo štyri žaloby o vypratanie nehnuteľnosti spolu s návrhmi na nariadenie neodkladného opatrenia pre konkrétnych bývalých nájomníkov. OS Bánovce nad Bebravou zatiaľ rozhodol o návrhoch na nariadenie neodkladného opatrenia, o žalobách o vypratanie nehnuteľnosti ešte len bude rozhodovať, informoval dnes TASR hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.uviedla prednostka Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou Alexandra Gieciová.V návrhoch na nariadenie neodkladného opatrenia sa mesto ako žalobca domáhalo, aby súd žalovaným osobám, teda bývalým nájomníkom, uložil povinnosť zdržať sa vstupu do bytov a bytového domu, a to do času uskutočnenia nevyhnutných stavebných úprav vedúcich k odstráneniu havarijného stavu konštrukčných častí bytového domu mestom.uviedol Tarabus.OS, ako ďalej špecifikoval, dospel k záveru, že nemá právomoc konať o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, pretože z okolností, na základe ktorých žalobca navrhuje vydať neodkladné opatrenie, vyplýva, že nejde o súkromnoprávnu vec.ozrejmil.Bánovská samospráva sa voči rozhodnutiu odvolala, vec teda nie je stále právoplatne rozhodnutá, potvrdila Gieciová. "reagovala na znenie stavebného zákona.Ako z neho okrem iného vyplýva, samospráva má na základe rozhodnutia stavebného úradu zabezpečiť opravu domu na vlastné náklady, stavebný úrad tiež môže v prípade nevyhovujúceho stavu domu vydať nariadenie o vyprataní domov, ak k nim nedôjde, radnica musí vypratanie zabezpečiť.Samospráva podľa Gieciovej čaká na právoplatné rozhodnutie v prvých štyroch prípadoch, čím by mal vzniknúť určitý precedens, následne bude obdobne postupovať aj pri ostatných bývalých nájomníkoch.V trojici bytových domov na ulici K nemocnici býva podľa štatistík z mesta asi 406 ľudí. Už bývalí nájomníci, z ktorých si asi polovica platila aj nájom, mali nájomné zmluvy na byty na dobu určitú, ich platnosť im vypršala začiatkom novembra minulého roka, odvtedy bývajú v domoch na vlastné riziko.Na to ich radnica niekoľkokrát upozornila. Niektorí z obyvateľov domy už opustili, asi trom rodinám zabezpečila samospráva náhradné ubytovanie, ďalším ho hľadá prostredníctvom mimovládnych organizácií. Na riešení situácie spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity a inými samosprávami. Od decembra minulého roka majú obyvatelia prístup k vode dvakrát denne.