Exodus pracovnej sily z EÚ ohrozuje potravinárske odvetvie v Británii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. augusta (TASR) - Takmer polovica podnikov v britskom potravinárskom odvetví uviedla, že ich zamestnanci z Európskej únie (EÚ) uvažujú o odchode pre neistotu spojenú s brexitom. Ukázal to najnovší prieskum medzi spracovateľmi potravín na britských ostrovoch na objednávku Food and Drink Federation.Potravinári tvoria pritom najväčšiu skupinu v rámci výrobných podnikov v Británii a sú závislí od pracovnej sily z EÚ. Diskusia o vplyve brexitu sa pritom doteraz zameriavala najmä na jeho dôsledky pre automobilový a letecký priemysel.Až 47 % podnikov, ktoré zásobujú Britániu potravinami - od fariem, cez výrobcov potravín až po supermarkety a reštaurácie, v prieskume povedalo, že ich pracovníci v EÚ zvažujú svoju budúcnosť na ostrovoch. To je priamy dôsledok referenda, v ktorom Briti v júni 2016 rozhodli o vystúpení svojej krajiny z EÚ. Takmer tretina zo 627 firiem, ktoré sa zapojili do prieskumu, uviedla, že časť ich zamestnancov z EÚ už odišla.Fakt, že britské hospodárstvo v tomto roku prudko spomalilo, jasne ukázali štatistiky. Ale dôkazy o tom, že hlasovanie o brexite má vplyv na trh práce, sú menej jasné.Podľa oficiálnych údajov z minulého týždňa počet ľudí narodených v EÚ a pracujúcich v Británii v 2. štvrťroku 2017 vzrástol, ale len o 1,6 %, čo je najslabší nárast za sedem rokov.povedal Andrew Opie z britského združenia maloobchodu. Dodal, že to bude mať dôsledky na dostupnosť aj ceny potravín v Británii.Zhruba pätina, teda 20 %, z 2 miliónov občanov EÚ pracujúcich v Británii je zamestnaná v potravinárskom odvetví.Tridsaťšesť percent podnikov v prieskume skonštatovalo, že ich firmy by neboli životaschopné bez prístupu k pracovnej sile z EÚ.Britská premiérka Theresa Mayová v tejto súvislosti vyhlásila, že vláda zaručí práva občanov EÚ, ktorí už majú pobyt v Británii, ale detaily budúceho imigračného systému sú stále nejasné.