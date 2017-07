Experti: Britská vláda zanedbáva potravinovú bezpečnosť po brexite

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. júla (TASR) - Britská vláda kráča ako námesačná do neistej budúcnosti po brexite, s nezabezpečenými a čoraz drahšími dodávkami potravín. A má len malú predstavu o tom, ako nahradí po desiatkach rokov regulačné opatrenia Európskej únie (EÚ) v tejto oblasti. Uvádza sa v správe významných akademikov.Štúdia hovorí, že ministri aj verejnosť sa nechali uchlácholiť po desaťročiach konzistentného zásobovania potravinami a stabilných cien v Británii, k čomu veľmi pomohla práve EÚ.Odborníci na potravinovú politiku z troch univerzít zverejnili správu práve v deň, keď minister pre brexit David Davis v Bruseli odštartoval druhé kolo formálnych rozhovorov o podmienkach odchodu Británie z EÚ.Akademici vo svojej správe upozorňujú na takmer nulovú aktivitu Británie v oblastiach súvisiacich s potravinami a poľnohospodárstvom, vrátane dotácií, práce migrantov na farmách a bezpečnostných noriem. Vzhľadom na blížiaci sa termín brexitu (o 20 mesiacov), je to vážne politické zlyhanie a v bezprecedentnom rozsahu, vyhlásil Tim Lang, profesor potravinovej politiky na City University a jeden z autorov správy.Profesor Erik Millstone z univerzity v Sussexe, ktorý vypracoval štúdiu s Langom a profesorom Terrym Marsdenom z univerzity v Cardiffe sa zhodli na tom, že nedostatočná aktivita vlády v tejto oblasti je nepochopiteľná. Zlyhanie kabinetu pri riešení obrovského súbor otázok týkajúcich sa potravín a poľnohospodárstva ich prekvapilo. Dodali, že kabinet vyvoláva dojem, že je námesačný.V dokumente, ktorý má 88 strán, sa uvádza, že kľúčové prvky poľnohospodárskej politiky EÚ a rybného hospodárstva by potrebovali rozsiahlu reformu, aj keby Británia zostala členom. Ale upozorňuje, že odchod z EÚ jej spôsobí také komplikácie v oblasti potravín a poľnohospodárstva, že bez venovania pozornosti tejto otázke "je potravinová bezpečnosť v Spojenom kráľovstve vážne ohrozená". Konkrétne hrozí znižovanie dodávok a kolísanie cien.Po 50 rokoch všeobecne stabilných dodávok a cien, môže Spojené kráľovstvo zažiť výkyvy, ktoré naposledy videlo v 30. rokoch 20. storočia. Rozsah potenciálnych problémov označili experti zaV správe opakovane kritizujú ministrov, že zanedbali túto tému:V správe sa ďalej uvádza, že Británia dováža 80 % zeleniny a 40 % ovocia. Klesajúca libra, potenciálne clá a náklady spojené so zdržaním na colniciach, môžu výrazne zvýšiť ceny týchto položiek. A najviac to pocítia práve najchudobnejší obyvatelia.Okrem toho dotácie EÚ pre farmárov, hoci sú terčom kritiky, udržali dodávky stabilné. Vláda sa zaručila, že tieto dotácie zostanú až do roku 2022, ale je "ticho" o tom, čo sa bude diať potom.Správa upozorňuje aj na hrozbu, ktorú pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel predstavuje neistota v súvislosti s migráciou. Tretina pracovníkov v potravinárstve, najväčšom britskom výrobnom sektore, pochádza totiž zo zahraničia.Ďalšiu obavu vyvoláva potenciálne oslabenie potravinových noriem po brexite, najmä ak obchodná dohoda s USA povolí dovoz hovädzieho mäsa po injekciách hormónov a kurčatá dezinfikované chlórom.