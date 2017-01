EXPERTI: Ekonomika eurozóny v 1. aj v 2. kvartáli vzrastie

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 12. januára (TASR) - Tempo rastu ekonomiky eurozóny sa pozvoľna opäť zrýchľuje.Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny by sa mal v prvých dvoch kvartáloch tohto roka zvýšiť vždy o 0,4 %, rovnako ako už v posledných troch mesiacoch 2016, očakávajú nemecký inštitút Ifo, francúzsky štatistický úrad Insee a taliansky štatistický úrad Istat.Motorom rastu je súkromná aj verejná spotreba. V najbližšom polroku by sa však mali zvýšiť aj investície, uviedli dnes ekonomickí experti. Navyše počítajú s výrazným nárastom medziročnej miery inflácie, ktorá by mala v 1. aj v 2. kvartáli dosiahnuť 1,5 %.Ekonomiku však ohrozujú neistoty, ako sú napríklad politika nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, zlá situácia niektorých talianskych bánk a voľby vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku.