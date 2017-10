Experti OSN a OPCW obvinili sýrsku vládu z chemického útoku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. októbra (TASR) - Za chemický útok v meste Chán Šajchún v sýrskej provincii Idlib zo 4. apríla nesie zodpovednosť sýrska vláda. Podľa agentúry AP to oznámili vo štvrtok experti Organizácie Spojených národov (OSN) a Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).Útok sarinom v Chán Šajchúne si vyžiadal vyše 90 mŕtvych. Experti Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu (JIM) OSN a OPCW, ktorý bol zriadený s cieľom určiť zodpovednosť za chemické útoky v Sýrii, vo svojej správe uvádzajú, žeSpráva JIM tak podľa AP podporuje počiatočné zistenia expertov z USA, Francúzska a Británie, podľa ktorých bombu so sarinom zhodilo na mesto sýrske vládne lietadlo.Americký prezident Donald Trump v reakcii na udalosti v Chán Šajchúne nariadil raketový útok na sýrsku leteckú základňu, z ktorej údajne vzlietli lietadlá naložené chemickými zbraňami.Sýria a Rusko, ktoré je spojencom Damasku, tvrdili, že jedovaté látky v Chán Šajchúne sa uvoľnili do ovzdušia, keď lietadlo zasiahlo povstalecký sklad chemických zbraní.Rusko v utorok vetovalo rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) o jednoročnom predĺžení mandátu JIM. Podľa agentúry TASS hlasovala proti rezolúcii, ktorú iniciovali Spojené štáty, aj Bolívia. Kazachstan a Čína sa hlasovania zdržali.Rusko ešte pred hlasovaním žiadalo, aby sa diskusia v tejto veci odložila na 7. novembra, teda po tom, čo bude známa správa misie OPCW-OSN o vyšetrovaní chemického útoku v Chán Šajchúne. Ruský návrh však odmietla väčšina členov Bezpečnostnej rady OSN.