Experti: Prísne sankcie za ohováranie môžu novinárov odstrašovať

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenská úprava trestného činu ohovárania môže mať odstrašujúci vplyv na novinárov. Zhodli sa na tom experti na mediálne, trestné a správne právo, ochranu ľudských práv, ale aj zástupcovia médií, ktorí vo štvrtok (3.5.) debatovali na odbornej diskusii Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) a Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku.Diskutujúci rozoberali odporúčanie viacerých medzinárodných inštitúcií, aby bol trestný čin ohovárania vypustený z právnych poriadkov alebo aspoň používaný len v prípadoch najvážnejších verbálnych zásahov. Slovensko patrí ku krajinám, ktoré tento inštitút bežne aplikujú. Slovenský trestný poriadok tiež stanovuje za ohováranie najvyššiu trestnú sadzbu spomedzi krajín EÚ. Tá môže v krajných prípadoch dosiahnuť až trest odňatia slobody na tri až osem rokov.Experti sa zhodli, že takáto forma je vzhľadom na nezastupiteľnú úlohu, ktorú médiá v demokratickej spoločnosti zohrávajú pri kontrole moci, nevhodná. Súhlasia, že sloboda slova nie je bezbrehá, zdôraznili však existenciu rozsiahlej právnej úpravy na úrovni civilného práva, ktorá by mala mať pred aplikáciou trestného práva prednosť.Upozornili tiež na špecifikum slovenskej právnej úpravy, ktorá hovorí, že trestný čin ohovárania je takzvaným ohrozovacím trestným činom. V kontexte novinárskej činnosti to znamená, že publikovanie informácie môže byť vyhodnotené ako trestný čin bez toho, aby zverejnený obsah mal pre dotknutú stranu preukázateľný škodlivý následok. Diskutéri zdôraznili, že je to jeden z dôvodov, prečo sa u nás môže ľahko zneužívať ako nástroj na šikanovanie novinárov.Diskusia sa venovala aj všeobecným otázkam spojeným s témou mediálnej plurality a regulácií médií. Jej východiskom bola prezentácia doteraz nepublikovaných zistení štúdie Media Pluralism Monitor 2017, ktorú vydalo Centrum pre pluralitu a slobodu médií (CMPF). Zistené dáta poukazujú na rezervy aktuálnej slovenskej legislatívy. Tú bude nutné novelizovať aj na základe revízie európskej smernice o audiovizuálnych službách.Diskusiabola prvou zo série spoločných odborných diskusií, ktoré Kancelária Rady spolu so Zastúpením EK na Slovensku zorganizuje. O trestnom čine ohovárania diskutovali expert na problematiku ľudských práv Marián Filčík, sudca Michal Kačáni, riaditeľ RVR Ľuboš Kukliš, novinárka Zuzana Petková, prokurátor Ondrej Repa a právnik Tomáš Strémy. Pluralitu a reguláciu médií rozoberali generálny riaditeľ rádia Expres Ivan Antala, Anton Škreko z Ministerstva kultúry SR, mediálny expert Željko Martin B. Sampor a Kukliš.