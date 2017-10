Experti: Reakcia MV SR na problém elektronických kariet je neadekvátna

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 20. októbra (TASR) - Zoskupenie slovenských bezpečnostných profesionálov a firiem sa domnieva, že reakcia štátu na bezpečnostný problém týkajúci sa občianskych preukazov s elektronickým kontaktným čipom – tzv. elektronických identifikačných kariet (eID) je neadekvátna. Konštatuje sa to v stanovisku, ktoré zaslali do redakcie TASR.konštatuje sa v stanovisku.Podľa vyjadrenia tento problém nezavinili slovenské úrady či firmy a nesúvisí s doterajšími projektmi eGovernmentukonštatujú bezpečnostní experti.Podľa ich názoru doteraz zverejnené stanoviská MV SR situáciu najmä zľahčujú, obzvlášť informovaním, že ide, pričom neboli prijaté žiadne okamžité opatrenia.uvádza sa v stanovisku.Experti za adekvátnu reakciu považujú okamžité verejné informovanie o dátume plošnej revokácie certifikátov, ktorá bude vykonaná najneskôr do konca októbra 2017, a v stanovenom dátume revokovať všetky vydané certifikáty postihnuté touto zraniteľnosťou.Z krátkodobého hľadiska je podľa nich potrebné nové RSA kľúče generovať s väčšou šírkou určenou na základe výsledkov diskusie jednak s výskumným tímom, ktorý odhalil zraniteľnosť, ako aj s výrobcom čipu - firmou Infineon.Zo strednodobého hľadiska žiadajú prehodnotiť použitý algoritmus i jeho parametre a v prípade potreby zmeny túto zmenu implementovať, a to najneskôr do konca októbra 2018.Používateľom elektronického podpisu odporúčajú nevytvárať nové elektronické podpisy pomocou eID, revokovať svoj certifikát a vyžiadať si nový certifikát až keď MV SR prijme adekvátne protiopatrenia, teda zvýši bezpečnosť generovaných kľúčov.Experti v stanovisku tvrdia, že výskumný tím z Masarykovej univerzity odhalil zraniteľnosť v čipoch, ktoré obsahujú aj slovenské občianske preukazy. Dôsledkom zraniteľnosti je možnosť vypočítať súkromný kľúč na základe verejného kľúča a následne elektronicky podpisovať dokumenty v mene obete. Znamená to, že nie je možné rozoznať skutočný podpis od podpisu vykonaného útočníkom.Stanovisko podpísalo 16 ľudí, medzi nimi aj zamestnanci spoločností ESET či IBM.Štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková na tlačovej konferencii v stredu 18. októbra uviedla, že slovenské elektronické občianske preukazy sú stále bezpečné. Hrozba je podľa nej len v teoretickej rovine. MV SR tvrdí, že garantuje bezpečnosť doposiaľ vydávaných slovenských elektronických občianskych preukazov s čipom, ktorý je chránený bezpečnostným osobným kódom (BOK).