Experti sa obávajú vysokej závislosti českej ekonomiky od áut

Praha 8. júna (TASR) - Automobilový priemysel tvorí v Česku už 9 % hrubého domáceho produktu (HDP) a česká ekonomika je čoraz závislejšia od toho, ako sa v Európe predávajú autá. Podľa niektorých ekonómov je závislosť už príliš vysoká a nebezpečná.Podľa ekonóma Aleša Michla sa ponúka prirovnanie k Fínsku a Nokii.upozornil Michl.Aký dosah teda môžu mať ťažkosti automobiliek či dokonca ich prípadný koniec na českú ekonomiku? "Na Nokiu bolo nabalených toľko dodávateľov a služieb, že keď išla dole, poslala do trojročnej recesie aj celú fínsku ekonomiku," varoval ekonóm.Podľa Davida Marka zo spoločnosti Deloitte je Česko jednou z najviac koncentrovaných ekonomík v Európe. Len Írsko a Luxembursko majú v Európe koncentrovanejšiu ekonomiku.uviedol Marek. Detroit býval centrom amerického automobilového priemyslu. Kríza tamojších automobiliek viedla ku krachu mesta a veľkému odlivu ľudí.Michl tvrdí, že každé odvetvie občas zažívaa raz to čaká aj autá.dodáva. Podľa neho môžeme s takýmto nebezpečenstvom robiť len to, že štát prestane dávať automobilovému priemyslu ďalšie investičné stimuly.O extrémnej závislosti od áut sa v Česku hovorilo veľa pri poslednej hospodárskej kríze. Tú nakoniec české automobilky zvládli bez väčších problémov, predovšetkým vďaka rôznym programom typu šrotovné v iných krajinách.