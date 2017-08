EXPERTI: Takmer pätina počítačov pripojených na internet čelila útokom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) - V priemere až takmer pätina (17,26 %) počítačov pripojených na internet musela aspoň raz čeliť pokusom o útok niektorej z malvérových rodín v období medzi aprílom až júnom 2017. Vyplýva to zo správy spoločnosti Kaspersky Lab, ktorá sledovala vývoj malvérov v 2. štvrťroku 2017.Narástol počet malvérových útokov využívajúcich exploity a technológie spoločnosti zablokovali viac ako 5 miliónov týchto útokov v sledovanom období.Exploit je typ malvéru, ktorý využíva softvérové chyby, aby mohol infikovať zariadenie škodlivým kódom. Môže ísť napríklad o bankingový trojan, ransomvér alebo kyber-špionážny malvér. Kybernetické útoky, pri ktorých sú využívané exploity, patria k tým najefektívnejším, pretože nevyžadujú interakciu s používateľom. To znamená, že sú schopné infikovať zariadenie nebezpečným škodlivým kódom bez toho, aby o tom používateľ čo i len tušil. Preto sú tieto nástroje s obľubou využívané medzi kyberzločincami na rôznych úrovniach zameriavajúcich sa na bežných používateľov, ale aj veľké korporátne ciele.Celkovo bolo odhalených a zastavených vyše 342 miliónov škodlivých útokov pochádzajúcich zo 191 krajín sveta. Podľa správy najviac používateľov bolo napadnutých v krajinách ako Alžírsko (29,15 %), Albánsko (26,57 %) a Bielorusko (25,62% ), v prvej dvadsiatke bola aj Ukrajina (24,28 %), Rumunsko (22,86 %), Grécko (22,38 %).Experti Kaspersky Lab konštatujú, že najbezpečnejšie online prostredie majú používatelia na Kube (5 %), v Japonsku (7,56 %), Fínsku (11,32 %), Singapure (11,49 %) či v Izraeli (13,81 %).Na viac ako 224.000 používateľských počítačoch boli zaznamenané pokusy infikovať malvérom zameraným na krádež peňazí prostredníctvom online prístupov do bankových účtov.