Experti v Bruseli prerokujú zákaz elektroniky na palubách lietadiel

Brusel 15. mája (TASR) - Európski a americkí odborníci a predstavitelia rezortov dopravy a bezpečnosti sa v stredu stretnú v Bruseli, aby prerokovali americké plány na rozšírenie zákazu používania notebookov a tabletov na palubách lietadiel aj na lietadlá smerujúce z Európy do Ameriky.Hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas dnes v tejto súvislosti spresnil, že pôjde o rozhovory na vysokej úrovni, ktorých cieľom jeStretnutie siEurópska komisia, ktorá minulý týždeň vyzvala Washington naexpertov z oblasti leteckej bezpečnosti. Dôvodom bol náznak amerických úradov, že ešte pred začatím sezóny letných dovoleniek možno zakážu používať na palube lietadiel prichádzajúcich do USA z Európy elektronické prístroje.Spojené štáty už zaviedli zákaz používania elektronických zariadenív lietadlách prilietajúcich z Egypta, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Maroka, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a Turecka. Američania tak zareagovali na správy tajných služieb, že teroristi môžu preniesť na palubu lietadla bomby v podobe elektronických batérií do počítačov.Podľa agentúry AP by vedúcou americkej delegácie v Bruseli mala byť námestníčka ministra vnútra Elaine Dukeová.Zmienené opatrenie však nie je zakotvené v americko-európskych dohodách o leteckej prevádzke, a aj preto sa chce EÚ a jej členské štáty dohodnúť s americkou stranou na spoločnom postupe zahŕňajúcom aj bezpečnostné otázky.Rozšírenie amerického zákazu aj na lety z Európy by ovplyvnilo transatlantické trasy, ktoré pri vyše 400 letoch denne prevezú ročne okolo 400 miliónov ľudí - vrátane obchodných cestujúcich, ktorí počas niekoľkohodinového letu využívajú svoje notebooky na prácu a služobné účely.