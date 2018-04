Experti z OPCW odobrali vzorky z miesta údajného útoku v meste Dúmá

Východná Ghúta je oblasť, v ktorej sa nachádza mesto Dúmá, kde začiatkom apríla došlo k údajnému použitiu chemických zbraní, pripomína AP. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Damask 21. apríla (TASR) - Experti z Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) odobrali v sobotu vzorky z miesta údajného chemického útoku v meste Dúmá ležiaceho neďaleko sýrskej metropoly Damask. Informovala o tom stanica Deutsche Welle.Medzinárodní inšpektori sa na miesto údajného chemického útoku sýrskych vládnych síl zo 7. apríla dostali po niekoľkých dňoch odkladov. Pôvodne tam mali doraziť už v stredu.Členovia tímu v meste Dúmá odobrali vzorky, ktoré budú podrobené analýze. Za bezpečnosť odborníkov sa vopred zaručila sýrska vláda aj velenie ruskej armády v Sýrii.Odobraté vzorky budú prepravené do laboratória OPCW v holandskom Rijswijku a potom odoslané na analýzu do ďalších špecializovaných laboratórií tejto organizácie. Na základe výsledkov analýz a ďalších materiálov potom OPCW zostaví správu, ktorú predloží na zváženie účastníkom medzinárodného Dohovoru o chemických zbraniach.uvádza sa vo vyhlásení OPCW.Spojené štáty už v pondelok obvinili Rusko, že medzinárodným inšpektorom OPCW bráni vo vstupe do mesta Dúmá. USA tiež vyslovili podozrenie, že Rusi a Sýrčania mohli manipulovať s dôkazmi na mieste predpokladaného útoku. Rusko tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že má záujem na objasnení udalosti zo 7. apríla, ktorú označuje za "provokáciu".