EXPERTI:Za úspechom kotlebovcov sú štandardné strany zahľadené do seba

Marián Kotleba Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Za úspechom strany Mariana Kotlebu ĽSNS sú štandardné politické strany z koalície aj opozície, ktoré sa príliš zahľadeli do seba. Zhodli sa na tom právnik Ivan Šimko a politológ Samuel Abrahám v relácii televízie Tablet.tv Fakty a argumenty. V reakcii na návrh na rozpustenie ĽSNS Šimko uviedol, že je to normálny právny krok. Abrahám naznačuje, že tu môže byť podozrenie na politickú objednávku.povedal Šimko, pričom hovoril o stranách z koalície aj opozície.doplnil Šimko. Kotlebovci podľa neho získavajú aj na tom, že chodia medzi ľudí a hovoria s nimi priamo.Abrahám hovorí aj o zlom volebnom systémevyhlásil Abrahám. Podľa neho Kotlebu ľudia nevnímajú ako fašistu, ani jeho voliči nie sú prevažne vyznávači Hitlera či Tisa.doplnil.Pokiaľ ide o návrh na rozpustenie ĽSNS, ktorý dal generálny prokurátor Jaromír Čižnár na Najvyšší súd SR, podľa Šimka išlo o normálny právny krok. "povedal. Abrahám sa nazdáva, že nejde celkom o bežnú vec, keďže ĽSNS je parlamentná strana. Súhlasí, že zákon musí platiť pre všetkých rovnako. Zároveň poukazuje, že Čižnár podľa neho neurobil za posledné roky poriadne nič, ale zrazu prichádza s návrhom na rozpustenie ĽSNS. Môže to podľa Abraháma pôsobiť, ako by to bola politická objednávka.pripomenul Šimko.Abrahám poukazuje na otázku poslaneckého mandátu v prípade zrušenia ĽSNS. Šimko doplnil, že to je vyriešená vec, mandáty poslancom zostanú aj po zrušení strany, len na ich miesto nebude môcť nastúpiť náhradník, ak by niektorý poslanec mandát stratil.