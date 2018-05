Expertka Globsecu: IS má v Európe viac bojovníkov než kedysi al-Káida

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Je ťažké povedať, do akej miery sa podarilo bojovníkom navrátivším sa zo Sýrie a Iraku a taktiež džihádistom nachádzajúcim sa medzi migrantmi vybudovať v Európe teroristické siete a spiace bunky, uviedla v rozhovore pre TASR analytička bratislavského think-tanku Globsec Orsolya Ráczová.Európske úrady podľa odborníčky na európsku bezpečnosť a migráciu nepoznajú ani počty militantov zo starého kontinentu, ktorí bojovali v radoch Islamského štátu na Blízkom východe.skonštatovala Ráczová.povedala expertka. Z toho podľa nej vyplývala vyššia miera koordinácie a orientácia na veľké teroristické útoky.Dnešní teroristi sú však prevažne organizovaní zdola.pripomenula. Útočníci dneška sú teda menej koordinovaní, čo predstavuje veľkú výzvu pre bezpečnostné zložky.uviedla Ráczová s tým, že súčasné počty bojovníkov vracajúcich sa z Blízkeho východu sú oveľa vyššie, pričom je zároveň veľmi ťažké identifikovať militantov nachádzajúcich sa medzi migrantmi.upozornila.Európa ako celok podľa nej nie je dobre pripravená na toto nebezpečenstvo, aj keď jednotlivé krajiny sa naň snažia reagovať. Hlavnou prekážkou však zostáva nedostatok informácií. V roku 2015 prišlo do Európy viac než milión migrantov po mori a ďalších takmer 35.000 po súši, pričom väčšina z nich pochádzala zo Sýrie a Afganistanu.upozornila expertka.Poukázala na prípad z Kanady, kde sa jeden z navrátilcov priznal k účasti na bojoch za Islamský štát na Blízkom východe a rozprúdil tak diskusiu o možných opatreniach.vysvetlila Ráczová.Ku krajinám s najvyšším počtom militantov, ktorí bojovali v radoch IS, patrí aj Británia. V prípade, že títo bojovníci majú dvojaké občianstvo, Londýn – ktorý presadzuje tvrdšie opatrenia – sa rozhodol odňať im britské občianstvo. Ďalšími najviac postihnutými európskymi krajinami sú krajiny Beneluxu, Francúzsko a Nemecko, avšak aj pre otvorené hranice v rámci schengenského priestoru sa nemôžu cítiť bezpečne ani ostatné štáty, varovala expertka.Pri identifikácii bojovníkov Islamského štátu narážajú európske úrady aj na legislatívne obmedzenia v oblasti ochrany súkromia a nové regulácie v tejto oblasti im to ešte sťažili.povedala Ráczová.Zároveň však priznala, že aj Spojené kráľovstvo má obmedzené kapacity na to, aby monitorovalo všetkých zradikalizovaných jednotlivcov dlhšie než iba určitú dobu.