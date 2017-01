Expertom sa podarilo dešifrovať aj najnovšiu verziu ransomvéru

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 4. januára (TASR) - Spoločnosť Kaspersky Lab, ktorá v apríli a v máji minulého roka uviedla dešifrovacie nástroje pre dve verzie ransomvéru CryptXXX, dokázala dešifrovať súbory napadnuté aj poslednou, treťou verziou tohto malvéru. Od apríla 2016 bol tento škodlivý program schopný napadnúť tisícky počítačov po celom svete a nebolo možné plne dešifrovať ním napadnuté súbory.CryptXXX je jedným z najviac aktívne distribuovaných ransomvérov a zároveň je aj jedným z najnebezpečnejších druhov tohto malvéru. Kyberzločincom sa dlhodobo darilo infikovať týmto malvérom svoje obete. Využívali pritom Angler a Neutrino exploit kity, ktoré sa považujú za jedny z najefektívnejších z pohľadu úspešnosti napadnutia vyhliadnutého cieľa.Od apríla 2016 zaznamenal Kaspersky Lab prostredníctvom svojich produktov útoky CryptXXX voči najmenej 80.000 používateľom po celom svete, z ktorých viac ako polovica pochádzala zo šiestich krajín, a to z USA, Ruska, Nemecka, Japonska, Indie a Kanady. Treba však podotknúť, že ide len o počet tých používateľov, ktorí boli chránení technológiami Kaspersky Lab. Preto celkový počet napadnutých používateľov je oveľa vyšší. Aj keď toto číslo nie je známe, experti spoločnosti odhadujú počet obetí na niekoľko stotisíc.Podľa údajov spoločnosti vzrástli za posledný rok útoky na firmy až trojnásobne. To znamená, že k útokom už nedochádza každé 2 minúty, ale každých 40 sekúnd. Pri jednotlivcoch došlo k zmene z 20 na každých 10 sekúnd. A to najmä pre nový druhý ransomvéru. Až príliš veľa ľudí sa domnievalo, že im nezostáva nič iné, len zaplatiť, a to aj napriek tomu, že veľa obetí sa k svojim dátam nedostalo ani po zaplatení, vrátane každej piatej firmy.