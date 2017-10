Expolicajt obžalovaný z vraždy snúbenice sa na súde ospravedlnil

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 23. októbra (TASR) - Na Okresnom súde Košice I sa v pondelok predpoludním konalo pojednávanie týkajúce sa obzvlášť závažného zločinu vraždy, spáchaného na blízkej osobe. Expolicajt, ktorý mal zavraždiť snúbenicu, sa dnes ku skutku opätovne priznal a zároveň sa ospravedlnil rodine.Dnes už bývalý policajt pohotovostnej motorizovanej jednotky Marek B. čelí obvineniu, že 30. septembra 2016 okolo 19.00 h v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke napadol svoju snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej zranenia, ktorým podľahla. Nebohú potom zabalil do igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde telo polial benzínom a zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice. Tam sa však priznal a označil aj miesto, kde Alexandru zakopal.Na pondelkové pojednávanie obvineného expolicajta priviedla eskorta s putami na nohách a rukách.Po prečítaní záverečných rečí zo strany obžaloby a svojej obhajkyne vyjadril ľútosť nad tým, čo spravil.povedal obžalovaný Marek B.dodal advokát Milan Kuzma, splnomocnenec poškodeného, otca nebohej.Pojednávanie súd odročil na štvrtok 26. októbra, kedy by mal byť vyhlásený rozsudok.