Expolitik Kňažko mal postreliť muža, ktorý sa dostal do jeho domu

Bratislava 11. januára (TASR) - Do domu bývalého politika a herca Milana Kňažka sa dostal lupič. TASR to potvrdil Kňažko."Je to pravda, bol tam lupič," povedal v telefonickom rozhovore pre TASR. Bližšie podrobnosti celého incidentu uviesť odmietol, nakoľko vyšetrovanie tohto prípadu stále prebieha. "Ešte som nebol vypočutý," doplnil s tým, že by to nebolo správne, keby sa teraz ku kauze bližšie vyjadroval.Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) pre TASR uviedol, že na žiadosť polície mali dnes o 1.34 h výjazd na Havlíčkovu ulicu v Bratislave. "Polícia nám oznámila, že zadržala páchateľa so strelným poranením dolnej končatiny, 49-ročného muža sme ošetrili a previezli do nemocnice," uviedol Minár.Vyšetrovanie udalosti na Havlíčkovej ulici potvrdila aj polícia. "Dnes v nočných hodinách sme prijali oznámenie o vlámaní sa do jedného z rodinných domov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Policajti v tejto súvislosti vykonávajú na Havlíčkovej ulici všetky neodkladné a neopakovateľné úkony. Poskytnutie bližších informácií v súčasnosti nie je možné, nakoľko by to mohlo zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci. Bližšie informácie poskytneme, ak to procesná situácia umožní," dodala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.Portál cas.sk informoval, že Kňažko sa mal postaviť lupičovi so zbraňou v ruke a dokonca ho postreliť.Milan Kňažko je slovenský herec a bývalý politik. V októbri 1989 ako jediný v Československej socialistickej republike (ČSSR) vrátil titul Zaslúžilý umelec pre nesúhlas s politikou vtedajšieho režimu. Ešte predtým podpísal výzvu Niekoľko viet.Po Novembri 1989 sa venoval politike, zastával post ministra zahraničných vecí aj ministra kultúry. Kandidoval za prezidenta aj primátora Bratislavy.