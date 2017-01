Export britského šumivého vína dosiahol vlani rekord

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Londýn 7. januára (TASR) - Británia nepatrí medzi tradičné vinárske regióny, napriek tomu produkcia tohto obľúbeného nápoja v krajine stúpa a vďaka oslabeniu libry rastie aj jeho export. V roku 2016 dosiahol vývoz šumivých vín z Británie rekord. Jeho výrobcovia si dali za cieľ zvýšiť ho do roku 2020 na desaťnásobok oproti roku 2015.Británia vlani vyviezla šumivé vína až do 27 štátov sveta, čo je o 8 krajín viac ako rok predtým, uviedlo ministerstvo životného prostredia, ktoré má na starosti aj potraviny a vidiecke záležitosti.Dopyt po šumivom víne z produkcie britských firiem stúpol aj na domácom trhu. Známy maloobchodný reťazec Marks & Spencer (M&S) zaznamenal vlani vo svojich britských obchodoch nárast predaja domácich šumivých vín až o 50 %.Ak budú britskí vinári pokračovať takýmto tempom, podarí sa im dosiahnuť plánovaný nárast vývozu a pridať ďalšie krajiny na zoznam exportných trhov, skonštatovala ministerka životného prostredia Andrea Leadsomová.Vinári v Spojenom kráľovstve by chceli do roku 2020 zvýšiť export na 2,5 milióna fliaš z 250.000 fliaš v roku 2015. Britské šumivé vína pochádzajú najmä z grófstiev Kent a Sussex, na juhovýchode Anglicka, kde je podobná kriedová pôda ako vo francúzskom regióne Champagne. Obe grófstva sa podieľajú zhruba 70 % na celkovej produkcii šumivých vín v Británii.Britskí vinári vyvážajú svoju produkciu predovšetkým do USA, Japonska, na Taiwan a do Dubaja, ale tiež na francúzsky a taliansky trh.Aj na domácom trhu sa zvyšuje dopyt po britských šumivých vínach. To signalizuje, že po brexite a prípadnom zavedení ciel, ktoré predražia dovoz, by britskí producenti mohli nahradiť import šumivých vín zo zahraničia.