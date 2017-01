Export českých zbraní vzrástol minulý rok na nový rekord

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 30. januára (TASR) - Export zbraní a vojenského materiálu z Česka vzrástol v minulom roku o 20 až 30 % na rekordných 700-750 miliónov eur. Tento rok bude tempo rastu nižšie, zbrojárske firmy sú totiž na hranici svojich výrobných kapacít. Povedal to prezident Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu ČR Jiří Hynek. Presné čísla o vývoze vojenského materiálu zverejní ministerstvo priemyslu a obchodu v polovici roka.Mierne sa zvýšil podiel leteckej techniky na celkovom vývoze. Rastú aj dodávky technológií a polotovarov. Ďalší rast exportu produktov českého zbrojárskeho priemyslu v tomto roku pribrzdí nedostatok pracovníkov.uviedol Hynek. Dopyt je podľa neho vysoký, ale českí výrobcovia ho nie sú schopní naplniť.Export zbraní a vojenského materiálu z Česka dosiahol v roku 2015 okolo 15 miliárd Kč (555,10 milióna eur). Najväčšia časť (približne 28 %) mierila do štátov Európskej únie, z krajín potom do Iraku, kam vyviezli Česi tovar za 1,64 miliardy Kč. Na druhom mieste boli USA (1,1 miliardy Kč).