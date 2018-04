Export slovenských dodávateľov prostredníctvom Lidla narástol o pätinu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 10. apríla 2018 (WBN/PR) - V uplynulom obchodnom roku umiestnilo prostredníctvom Lidla 48 dodávateľov zo Slovenska na zahraničné trhy tovar v hodnote bezmála 45 milióna eur.Spoločnosť Lidl Slovenská republika pokračuje v podpore domácich výrobcov, v nedávno skončenom obchodnom roku narástol export slovenských firiem prostredníctvom diskontného reťazca na bezmála 45 miliónov eur. Oproti predošlému roku ide o dvadsaťpercentný nárast.Pod privátnymi značkami Lidl sa v období od marca 2017 do februára 2018 celkovo 48 slovenským producentom podarilo exportovať viac ako 200 druhov výrobkov do dvanástich európskych krajín. Najviac tovaru smerovalo na pulty predajní v Česku, Maďarsku, Bulharsku, Litve a Poľsku. Slovenské výrobky sa však v obchodnom roku 2017 predávali aj v Lidloch v Rakúsku, Belgicku, Nemecku či Švajčiarsku. Medzi najväčších vývozcov patria spoločnosti AGRO TAMI, MECOM, RAJO, SHP Harmanec, Stepanow či Metsa Tissue.„Dodávateľov do našej siete vyberáme na základe troch kritérií: kvalita, schopnosť dodávať nami požadované množstvá a cena. S mnohými pritom spolupracujeme dlhodobo. Platí u nás zásada, že pokiaľ máme na stole dve rovnaké ponuky – jednu od domáceho a druhú od zahraničného dodávateľa, vždy uprednostníme slovenskú firmu. Teší nás, že čoraz viac slovenských výrobcov dokáže splniť naše požiadavky, ktoré sú prísne predovšetkým v oblasti kvality,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika za oblasť nákupu a marketingu. Najväčšie exportné zastúpenie mali syry a iné mliečne výrobky, tofu, hygienické potreby, alkoholické nápoje či mäsové výrobky. Vďaka privátnym značkám Lidla mohli rakúski a nemeckí zákazníci ochutnať syr nivového typu, vo Švajčiarsku si mohli kúpiť dlhé piškóty zo Slovenska, Maďari a Poliaci mohli spoznať typickú slovenskú bryndzu a Belgičania či Chorváti zase rastlinné nátierky spod Tatier.Lidl realizuje viacero ďalších projektov zameraných na podporu slovenských dodávateľov. V minulom roku rozšírili diskontný reťazec svoju ponuku o tematických týždeň „Vyrobené na Slovensku“ a každý týždeň zároveň ponúka zákazníkom „5 cenových hitov zo Slovenska“. Obe tieto ponuky sú pritom platné vo všetkých predajniach Lidl na Slovensku, čo nie je zvykom pri podobných kampaniach iných obchodných reťazcov. Lidl tiež na jeseň oslovil slovenských dodávateľov výzvou „Dajte o sebe vedieť“.Počet slovenských dodávateľov v Lidli narástol oproti predošlému obdobiu o viac ako 10% a momentálne ich je približne 150.Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-